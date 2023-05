Riforme | Scanzi sul Nove | “L’opposizione di Boschi&C è finta | blandisce sistematicamente il governo Mi ricorda anni bui del renzismo”

(Di sabato 13 maggio 2023) “Non puoi stare ale blandireil. Questa è un’opposizione”. Così Andrea, ospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda sucondotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio ha commentato la posizione di Maria Elena Boschi dopo l’incontro con la presidente Meloni in merito allecostituzionali. “Mi sono tornati alla mente quegliterribili del, dal 2014 al 2016, per me glipiù bui che abbiamo vissuto negli ultimi decenni. – ha detto il giornalista – Da un punto di vista politico e giornalistico, ilè stato devastante. E mi ricordo quando lei era sempre in televisione a dirci: “Votate sì, ...

...in onda su Nove condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andreaha ... 'Io sono convinta che lei voglia fare leistituzionali , non, come dice qualcuno, per ...In studio si discuterà dell'esito dell'incontro tra governo e opposizioni sulle... Come sempre, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andreasaranno ......in onda su Nove condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andreaha ... 'Io sono convinta che lei voglia fare leistituzionali , non, come dice qualcuno, per ...

Riforme, Scanzi comico sulla Meloni: "Mica se uno vince le elezioni ... Secolo d'Italia

“Le riforme istituzionali Meloni vuole farle perché vuole lasciare un segno tangibile della sua presenza e rovesciare quella che lei definisce ‘l’egemonia culturale della sinistra’“. Così Bianca Berl ...Nella nuova puntata di “Accordi&Disaccordi”, il talk di approfondimento settimanale del Nove, in onda venerdì 12 maggio alle 22:45 dopo il live di Fratelli di Crozza, il conduttore Luca Sommi ospita l ...