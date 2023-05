Riforme | Meloni tira dritto | Pronta anche al referendum

(Di sabato 13 maggio 2023) Ma la premier poi mette i puntini sulle 'i': 'Io ogni giorno frusto un ministro o imbavaglio un ministro, leggo di tutto. Il metro per giudicare la compattezza della maggioranza è nella velocità nel ...

Un abbraccio ideale e gli applausi degli oltre 1.300 presenti in sala, dove sventolano bandiere dei partiti, vanno al leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, definito 'un leone' sia dache ...Per questo il paginone su Presidenzialismo , Autonomia e altro, e l'invito alle opposizioni di confrontarsi consulle idee e sulleistituzionali (li avete letti " I consigli non ...Si afferma che "Nell'ambito dellepreviste dal PNRR (Missione 4 " componente 1 " ... (interventi previsti anche essi dal Governo). Le regole contenute nel decreto si applicano solo agli ...

C’è più di un pizzico di autolesionismo nelle polemiche di Spagna e Francia nei confronti dell’Italia. Più decifrabile l’attacco della vice premier spagnola, Yolanda Díaz, nonché ministra del Lavoro n ...Landini attacca: "Meloni non discute la riforma fiscale con noi ma con i commercialisti". Bombardieri: la presidente del Consiglio "combatta la ...