Riforme | Berlinguer sul Nove | “Meloni le vuole per lasciare un segno tangibile contro la presunta l’egemonia culturale della sinistra”

(Di sabato 13 maggio 2023) “Leistituzionali?farle perchéunsua presenza e rovesciare quella che lei definisce ‘’“. Così Biancaospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda sucondotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi ha commentato l’inche si è tenuto fra la premier e l’opposizione, osservando che “è stato molto grave che il centrosi sia presentato diviso, senza che i leader si siano visti prima per cercare di trovare una posizione comune”. “Io sono convinta che lei ...

... di Moro e. C'è chi ha preferito la spinta a favorire la frantumazione del sistema ... Ma questenon sono all'orizzonte. All'orizzonte c'è il presidenzialismo o premierato a elezione ...... il conduttore Luca Sommi ospita la giornalista e conduttrice su Rai3 di CartaBianca Bianca. In studio si discuterà dell'esito dell'incontro tra governo e opposizioni sulle......galere) che fecero di tutto " Togliatti i governi di unità nazionale con De Gasperi ei ... Massimo D'Alema, tentò l'impossibile: dare vita a una commissione Bicamerale per le, da ...

Bianca Berlinguer ospite di Luca Sommi ad Accordi&Disaccordi il 12 maggio alle 22 Il Fatto Quotidiano

A ogni crisi identitaria della sinistra riecco la nostalgia per il Pci ...«I mali delle democrazie non si sono mai risolti solo con interventi sulle istituzioni. Per di più se per garantire la governabilità bisogna snaturare la repubblica parlamentare per sostituirla con un ...