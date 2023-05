Rifiuta di terminare la videochiamata al decollo | volo partito con 3 ore di ritardo

(Di sabato 13 maggio 2023) Nonostante fosse il momento di decollare, una donna a bordo di unRyanair in partenza da Milano Malpensa per Brindisi hato diunasul suo smartphone. Questo ha causato...

Nonostante fosse il momento di decollare, una donna a bordo di un volo Ryanair in partenza da Milano Malpensa per Brindisi ha rifiutato diuna videochiamata sul suo smartphone. Questo ha causato un ritardo di circa tre ore, poich é la donna si è infuriata quando gli steward le hanno chiesto di spegnere il cellulare e ha ...  A margine della manifestazione, Landini ha ribadito che la retorica sull'accettare qualsiasi tipo di lavoro, compreso quello sottopagato, deve. "Un giovane chedi lavorare ...Tre ore di ritardo sull'orario di partenza, per colpa dei capricci di una passeggera: la donna non ne voleva sapere dila sua videochiamata e spegnere il cellulare, come richiesto dal personale di volo della Ryanair , per consentire la partenza dell'aereo da Milano Malpensa a all'areoporto di Brindisi .

Rifiuta di chiudere la videochiamata al decollo: volo di Ryanair parte con 3 ore di ritardo Il Fatto Quotidiano

Nonostante fosse il momento di decollare, una donna a bordo di un volo Ryanair in partenza da Milano Malpensa per Brindisi ha rifiutato di terminare una ...Tre ore di ritardo sull'orario di partenza, per colpa dei capricci di una passeggera: la donna non ne voleva sapere di terminare la sua videochiamata e spegnere il cellulare, come richiesto ...