Ricardo Levi ci ripensa e rinnova l' invito a Rovelli | ma dovrebbe dimettersi

Una figura meschina: stop al fisico Carlo Rovelli alla Buchmesse e poi dietrofont del commissario straordinario del governo alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte 2024,Franco, che dopo aver scatenato reazioni di grande dissenso, rinnova al fisico l'invito a partecipare alla cerimonia d'inaugurazione 'per condividere con tutti noi la bellezza della ...In cui viene allegata la lettera firmata daFranco, presidente dell'Associazione editori italiani, in cui si comunica a Rovelli la decisione. Dopo una giornata di attestati di ...Stop a Carlo Rovelli alla Buchmesse e poi dietrofont del commissario straordinario del governo alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte 2024,Franco, che dopo aver scatenato reazioni di grande dissenso, rinnova al fisico l'invito a partecipare alla cerimonia d'inaugurazione "per condividere con tutti noi la bellezza della ...

Rovelli censurato, Lagioia attacca Ricardo Franco Levi: «Brutto segnale dal mondo dell'editoria» Corriere della Sera

Dunque, Ricardo Franco Levi, alla fine ha scelto di riaccogliere Rovelli, come mai «Lo sforzo è stato nel tenere insieme due responsabilità che non sempre possono coincidere: quella di Commissario ...Stop al fisico Carlo Rovelli alla Buchmesse e poi dietrofont del commissario straordinario del governo alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte 2024, Ricardo Franco Levi ...