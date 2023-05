Resta con me | sorella | per ricostruire la nostra libertà Storia di prigioni

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 13 maggio 2023) La poetessa americana Sylvia Plath scriveva che l’essere nata donna era la sua terribile tragedia. Avrebbe voluto mescolarsi con i ragazzi di strada, muoversi liberamente nella città, far parte della scena, ma tutto era guastato dal fatto di essere una donna, o meglio, una femmina che rischiava in ogni momento di essere giudicata, aggredita, violentata. Voleva poter passeggiare di notte. I want to be free, scriveva nel suo diario. La femminista americana Rebecca Solnit si chiede in che misura il suicidio di Sylvia Plath – a trent’anni, nella sua cucina – sia stato provocato dalla reclusione delle donne negli spazi e nei modelli della vita domestica. Reclusione: le donne che hanno sempre avuto poco spazio, nella società e nella possibilità di realizzare i propri sogni. Il nuovo romanzo di Emanuela Canepa:con me,(edito da Einaudi) è ...