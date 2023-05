Reggio Emilia | 5 ore con l' auto in bilico sul burrone | 54enne salvato

Poco dopo le 7 di questa mattina i carabinieri della tenenza di Scandiano congiuntamente ai vigili del fuoco di, il soccorso alpino e i sanitari del 118, sono intervenuti in località Caselle San Pietro del comune di Viano per una fuoriuscita stradale di un'autovettura Jeep Renegade condotta da un ...I carabinieri del Nas di Parma hanno eseguito un controllo in un bar della provincia di, procedendo al sequestro amministrativo di 700 chili di prodotti alimentari (prodotti da forno, ...- Gran parte della Bassa reggiana è senza acqua a causa di un'avaria alla condotta principale. A renderlo noto è Ireti, la multiutility di Iren che gestisce il servizio e che, tramite ...

Festa liceo classico anni '80 a Reggio Emilia, l'appuntamento il 26 maggio 2023 il Resto del Carlino

Reggio Emilia, 13 maggio 2023 – Disagi in una vasta zona della Bassa Reggiana per un’avaria alla condotta idrica principale che da Roncocesi fornisce acqua potabile sul territorio a nord. La tubazione ...Ore di angoscia per un 54enne di Viano finito fuori strada nei pressi di Caselle San Pietro con la sua Jeep Renegade: ora si trova in ospedale ...