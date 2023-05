Rallenta il rialzo dei tassi ma Visco mette in guardia | Serve cautela

(Di sabato 13 maggio 2023) Un tema che, solo in apparenza, può apparire tecnico, complicato. Riservato agli addetti ai lavori. Ma che, in realtà, incide direttamente sulla vita di ognuno di noi. Sui rincari al supermercato come sulle improvvise impennate della rata del mutuo. Il governatore della Banca d'Italia Ignazio, intervistato da Rai News 24 al termine del G7 delle Finanze in Giappone, è tornato a parlare di inflazione edi interesse. Di presente e, soprattutto, di immediato futuro. “Alla Bce nei sette rialzi deicompiuti dal 2022 siamo passati da un aumento di 75 punti ad uno di 50 e poi di 25. C'è un trend di riduzione rispetto alla dimensione ma la direzione continua ad essere quella dicontro i rischi di propagazione dell'inflazione. Nell'Eurotower siamo tutti d'accordo nel dire che agiamo sui dati ...

Visco: rialzo dei tassi comincia a rallentare, ma serve cautela perché l’incertezza è alta Il Sole 24 ORE

'Anche ieri in Italia sono arrivati dalla Russia 10 milioni di metri cubi di gas, volume marginale rispetto ai picchi di 100 milioni che prendevamo negli anni passati nei momenti di maggiore domanda.