Rai | arriva Chiocci e parte la macchina del fango

(Di sabato 13 maggio 2023) 00:00 Buongiorno ai commensali. Da domani iniziano le prenotazioni per la festa della Rinza a Bari il 7-8 luglio. 00:40 Zelensky a Roma, e il cuoco di questa Zuppa torna in Rai a Porta a Porta. 03:26 Una pagina dicontro Gianmarcodadi Repubblica e di Lirio Abbate? Abbate chi? Quello che andava a braccetto con Montante oggi in galera? Abbate quello che fece l’inchiesta farlocca contro la Viola che dovette scappare dall’Italia? Sì lui: manette al servizio di Repubblica. 10:20 Studenti in tenda, Schlein sfrattata. Sallusti gigante contro le tendine, mentre l’Avvenire fa un fondo imbarazzante sulla presunta avidità dei proprietari di casa: guardate a casa vostra già che ci siete. 14:52 Parola ai commensali. Grazie per tutte le vostre donazioni! 15:50 Stati Generali della natalità Papa e ...

Napoli . Rischio caos per il teatro San Carlo di Napoli: dopo il pensionamento, anticipato per decreto, del sovrintendente Lissner,il no dell'amministratore delegato uscente della, Carlo Fuortes. In una nota, il manager individuato come nuova guida del Massimo partenopeo si è sfilato, sottolineando che 'la nomina deve ...Nel 2024 la ritroveremo nella seconda stagione di Black Out , fictioncon Alessandro Preziosi ... forse è da questo disagio cheil mio interesse per la fisicità. Ci sono dei momenti in cui ...... che lo ha visto in prima linea ai tempi dei primi scudetti del Napoli, e che lo vede protagonista oggi, nel ruolo di caporedattore delladi Napoli, nella magica stagione del terzo scudetto ...

Zuppa di Porro 13 maggio 2023 Nicola Porro

Silvio Orlando è protagonista assoluto dello spettacolo “Si nota all'imbrunire (solitudine da paese spopolato)”, in onda sabato 13 maggio alle 21.15 su Rai 5. Il testo teatrale è di Lucia Calamaro, ch ...Sono in cantiere cambi di conduzione e nuovi programmi, ma non sembrano a rischio le trasmissioni di punta di informazione o infotainment, se si esclude Che ...