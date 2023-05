Rai 1 | ecco quando terminano i programmi del daytime

(Di sabato 13 maggio 2023) Alberto Matano - La Vita in Diretta Eccezion fatta per Il Paradiso delle Signore, che ha terminato la stagione il 5 maggio, l’intera programmazione deldi Rai 1 andrà avanti fino a giugno, lasciando poi spazio al palinsesto estivo., programma per programma, tutte le date delle ultime puntate. Partiamo dagli appuntamenti infrasettimanali, a cominciare dal mattino: Unomattina e Storie Italiane chiuderanno i battenti venerdì 16 giugno, giornata nella quale saluterà anche E’ Sempre Mezzogiorno. Tireranno, invece, fino alla fine del mese (venerdì 30 giugno) i due contenitori pomeridiani Oggi è un Altro Giorno e La Vita in Diretta. Nel preserale, L’Eredità concluderà la sua cavalcata domenica 18 giugno (e tornerà direttamente a gennaio 2024), mentre in access Affari Tuoi chiuderà sabato 3 giugno e la mini striscia Cinque Minuti venerdì 23 ...

Dalle 20.30 circa al via la finale di Liverpool, con la diretta tv su1. Marco Mengoni, che ...la scaletta della finale: Austria: Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar; Portogallo: Mimicat - ...Ospite della trasmissione ' Porta a Porta ', in onda su1 (per l'occasione andata in onda sulla ... 'perché sto creando dei ponti in America Latina e sto parlando con decina di Paesi dell'...Ore 20.53 - Dopo una clip dedicata alla storia di Marco Mengoni tra Sanremo e l'Eurovision,... Ore 20.37 - Parte su1 l'Anteprima Eurovision 2023 condotta da Mara Maionchi e Gabriele Corsi, ...

Ed ecco le candidature: tra i titoli Crime sono in cinquina Christian – seconda stagione (Sky), Il Patriarca (Mediaset), La legge di Lidia Poët (Netflix), Rocco Schiavone – quinta stagione (Rai ...Il presidente a Porta a Porta su Rai1: "Se la Russia attacca i Paesi baltici, i vostri figli saranno in guerra". Colloquio con il Papa in Vaticano e ...