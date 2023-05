(Di sabato 13 maggio 2023) "Nel Brescia ci facevano, nel Milan ci davano…". Questo titolo ha aperto per buona parte della mattinata il sito di As, quotidiano sportivo madrileno che ha intervistato ...

...facevano, nel Milan ci davano pasticche…". Questo titolo ha aperto per buona parte della mattinata il sito di As, quotidiano sportivo madrileno che ha intervistato Florin, ......facevano, nel Milan ci davano pasticche…". Questo titolo ha aperto per buona parte della mattinata il sito di As, quotidiano sportivo madrileno che ha intervistato Florin, ...

Raducioiu: "Iniezioni, liquidi rossi e pasticche, solo in Italia mi è successo" La Gazzetta dello Sport

In un'intervista al sito di As, l'ex attaccante rumeno rivela alcune delle pratiche mediche a cui, parole sue, era stato sottoposto durante la sua permanenza nei due club: "Tutte queste domande nascon ...