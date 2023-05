Queen of Kings | traduzione in italiano e testo della canzone di Alessandra

(Di sabato 13 maggio 2023)ofha conquistato i fan di Eurovision 2023 e di seguito condividiamo laine ilbelladi, la cantante italo norvegese che rappresenta la Norvegia alla manifestazione canora. Unache attinge dall’immaginario del genere fantasy per spiegare l’importanza di essere se stessi. La cantante infatti ha spiegato di essere bisessuale. Lei, la Regina dei Re Corre veloce, battendo il vento Niente al mondo può fermare l’apertura delle sue ali Lei, la Regina dei Re Ha rotto la sua gabbia e ha gettato via le chiavi Sarà la guerriera dei mari del Nord e del Sud Ha i capelli corvini, neri come la notte Occhi di ghiaccio, che guardano oltre Il suo cuore, invece, è caldo e ...

Il brano di Alessandra, dal titolo 'Queen of Kings', è un pezzo moderno ed estremamente orecchiabile, oltre che ben eseguito e cantato toccando note altissime. Epica, infatti, la whistle note sul finale.

Alessandra Mele, la Queen of Kings ligure, di Cisano sul Neva, che gareggia per la Norvegia all’Eurovision Song Contest 2023, stasera potrà essere votata con il numero 20. Come da regolamento, dall’It ...Alla seconda serata di semifinale dell' Eurovision Song Contest 2023 (che si tiene a Liverpool dal 9 al 13 maggio), Alessandra si è esibita conquistando il pubblico con la sua Queen of Kings ed è già ...