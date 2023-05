Quanto vale il “business” delle Bandiere Blu

Leggi su panorama

(Di sabato 13 maggio 2023) Intorno al prestigioso riconoscimento “Bandiera Blu” concesso a spiagge e approdi turistici che rispettano determinati standard ambientali ruotano un sacco di soldi. Soldi virtuosi che ogni anno vengono investiti dalle amministrazioni comunali e regionali per opere di miglioria del territorio e della qualità di acque e arenili al fine di poter rientrare all’interno degli standard necessari per essere insigniti del gagliardone internazionale concesso dalla Fee (Foundation for Environmental Education) che ogni anno premia, appunto, le località marittime, le spiagge e gli approdi turistici che rispettano criteri relativi alla gestione del territorio come qualitàacque, smaltimento dei rifiuti, servizi di soccorso, strutture e attenzione al medio ambiente. Una garanzia di qualità Il vessillo “Bandiera Blu” ormai da anni, quindi, in Europa è sinonimo di buoni ...