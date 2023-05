Quando lo Stato va a caccia di opere perdute

Leggi su panorama

(Di sabato 13 maggio 2023) Una tavola quattrocentesca attribuibile a Vincenzo Foppa è andata all’asta senza che le autorità l’abbiano riconosciuta e siano intervenute per trattenerla in Italia... Individuare per preservare è un compito che richiede preparazione e dedizione continua. È complesso, ma necessario più che mai. Il mestiere dello storico dell’arte è fatto di confronti continui, avvicinamenti, delusioni, emozioni, in una sensazione di impotenza e inconsapevolezza davanti alla vastità della materia e alla infinità degli artisti. E non è un campo chiuso, è un campo aperto. Rispetto ad altre discipline non ha confini e, pur prevedendo specializzazioni, impone una conoscenza più quantitativa che qualitativa. Per capire un’opera occorre conoscerne molte, in una continua gara con sé stessi e con gli altri studiosi. Il più bravo è quello che ha visto di più, ha viaggiato di più, ha visitato più chiese e più ...