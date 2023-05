Quadri generali del turismo sostenibile nelle Provincia di Salerno | chiusa la tre giorni di Palazzo Sant' Agostino

Con le conclusioni del Vicepresidente della Regione Campania , Fulvio Bonavitacola, si è chiusa la tre giorni sul Turismo organizzata dalle Fenailp Turismo sul tema "del Turismo Sostenibile in Provincia di Salerno " . La mattinata è cominciata con le interessanti relazioni Prof. Pasquale Strazzullo , Presidente Società Italiana Nutrizione SINU, ...Infine, tra ie gli apprendisti, in Italia lo stipendio femminile è, mediamente, l'85,4% - e ... "Condividiamo lo spirito degli Statidelle donne e crediamo fermamente che solo dall'......nuovo volume ospiterà due funzioni distinte e sarà dotato di un patio centrale di 38 metri... in linea con i Criteri Ambientali Minimi (CAM), gli obiettivie specifici dello scenario ...

A Salerno "Quadri generali Turismo sostenibile" - Cronaca la Città di Salerno

di AURELIO MUSI In un incontro con altri colleghi, Piero Bevilacqua, Giovanni Carosotti, Valeria Sgambati, sul tema “La storia oggi: tra statuto disciplinare, divul ...Presentato il nuovo annullo filatelico dedicato alle donne imprenditrici. Il sindaco Bucci insignito del titolo di "uomo illuminato per aver riconosciuto valore alle donne nella società moderna" ...