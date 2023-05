PWLE | Info & Card finale “Wrestling Comes Home”

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 13 maggio 2023) Lae ladel prossimo Show della federazione svizzera, in programma questo Sabato a Losone, Lugano:sabato 13 Maggio – Losone, Lugano (SWI)Centro La Torre – Via Migiome 1 EVENTO SOLD OUT Tag Team Tournament – SemifinaliJD; Raptor Vs Belthazar;b Anarchy Gaze Kreen Vs Radko Tag Team Tournament – SemifinaliRed Scorpion; Nico Narciso Vs Double Dozer Zak Zodiac Vs Mida Laura Wellings Vs Aurora Teves Tag Team Tournament –??? Vs ???