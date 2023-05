Putin scatena gli hacker | attacchi ai siti di Viminale e Csm

Leggi su iltempo

(Di sabato 13 maggio 2023) Il viaggio di Volodymyr Zelensky a Romaglirussi. Nuoviinformatici si sono registrati contro iistuzionali italiani, nel giorno dell'arrivo del presidente ucraino Zelensky nella Capitale dove ha incontrato nell'ordine il presidente Sergio Mattarella, Papa Francesco e la premier Giorgia Meloni. L'ormai noto gruppo di cyber criminali legati a Mosca conosciuto come "No Name" ha annunciato sulle proprie chat Telegram l'attacco al sito del ministero dell'Interno con l'affermazione "mettiamolo fuori uso"". Si tratta dei classiciD-Dos che puntano a saturare la funzionalità di alcuni servizi ma non sonodistruttivi. L'offensiva di tipo DDoS (Distributed Denial of Service) moltiplica gli accessi ad un determinato indirizzo rendendo impossibile ...