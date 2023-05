Puglia | maltempo | allerta temporali | codice giallo per undici regioni ed arancione per l’Emilia-Romagna Protezione civile | previsioni meteo

Leggi su noinotizie

(Di sabato 13 maggio 2023) In mezza Italia èoggi.riguardantee perilè perfino un miglioramento rispetto al rosso dei giorni scorsi. L’immagine di home page è tratta da tweet del dipartimento della. Indalle 8 per dodici ore: si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su tutto il territorio regionale, con quantitativi cumulati generalmentedeboli, fino a puntualmente moderati.” Rischio:per il foggiano, secondo lo schema in basso, fonte ...