PSG | tifosi furiosi con Messi | cosa è successo in campo!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 13 maggio 2023) Oggi il Paris Saint Germain ha ospitato l’Ajaccio in una delle ultime gare del campionato di Ligue 1, che i parigini si apprestano a vincere per l’ennesima volta. La vittoria per 5-0 ha portato il PSG ancora più vicino al titolo ma il pubblico del Parco dei Principi ha preso di mira uno dei protagonisti della propria squadra, ovvero Leo. Il fuoriclasse argentino infatti saluterà Parigi a fine stagione per approdare in Arabia Saudita e pare che i francesi non abbiano ben digerito la notizia. Il trasferimento dial PSG è stao un evento storico, celebrato come la definitiva consacrazione per il club di Al-Khelaifi, tuttavia ciò non è bastato a conquistare la tanto desiderata Champions League. Dopo la vittoria del Mondiale e due stagioni in Francia, l’argentino accetta la corte dell’Al Hilal, che ha convintograzie ad ...