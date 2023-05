Psg | agguato per Motta

Leggi su calcionews24

(Di sabato 13 maggio 2023) Il Psg si sta guardando intorno per il nuovo tecnico della prossima stagione e dopo le voci su Mourinho, la società francese starebbe seguendo anche ThiagoIl Psg si sta guardando intorno per il nuovo tecnico della prossima stagione e dopo le voci su Mourinho, la società francese starebbe seguendo anche Thiago. Non è una novità dell’interesse dei parigini per l’ex centrocampista dell’Inter e non solo. Sarebbe un ritorno per lui a Parigi dove ha giocato da calciatore e dove ha iniziato la sua carriera da allenatore. E’ molto stimato e anche il suo lavoro in Serie A prima con lo Spezia e ora col Bologna ha avuto un eco fuori dai confini italiani. Il Psg resta in. Lo scrive Il Corriere dello Sport.