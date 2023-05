PRONTO – Torna il Bergamo Pride | da Bergamo a Curno l’orgoglio della cultura Queer

(Di sabato 13 maggio 2023). Una marcia arcobaleno per i diritti di tutti e tutte. Sabato 17 giugno, un evento che ormai riunisce non solo i membricomunità LGBTQIA+, ma tutti coloro che credono nel valore e nel rispettodiversità. La manifestazione, quest’anno inserita all’interno del palinsesto diBrescia Capitaleitaliana 2023, porterà un potente slogan: “Capitale”. “Da sempre, la comunità LGBTQIA+ ha contribuito in molti movimentili, nelle arti, nello spettacolo, ma anche nella filosofia e anche e soprattutto ...

Sarà infatti inaugurato dopodomani il nuovosoccorso della Asl3, comprensivo del nuovo, fondamentale, ampliamento che porterà il reparto a passare da 1000 a 1500 metri quadrati, grazie allo ...47 comuni al voto di cui 12 con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti. Il Lazio èad una nuova tornata elettorale per il rinnovo dei consigli comunali il 14 e 15 maggio. ...Papa si...... il Salone Internazionale dell'Umorismo, che nel 2023con il concorso per i disegnatori ...] Cultura e Spettacoli Imperia e provincia In Primo Piano Musica Festival di Sanremo 2023, tutto: ...

Aggredito e rapinato mentre torna a casa, finisce al pronto soccorso LA NAZIONE

SALERNITANA (3-4-2-1), la probabile formazione: Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Vilhena, Coulibaly, Bradaric; Kastanos, Candreva; Piatek. All. Paulo Sousa ...Il Giro d'Italia fa tappa a Scandiano Viareggio il16 maggio 2023: strade chiuse in anticipo e anche alcune ordinanze per le scuole nei Comuni interessati dal percorso. Al via anche gli eventi pre tapp ...