(Di sabato 13 maggio 2023) Dopo le dichiarazioni congiunte, si è concluso con due domande l’incontro con ladella premier Giorgia Meloni e del presidente ucraino Volodymyra Palazzo Chigi. Rispondendo a una giornalista sua connazionale,a un tratto si è interrotto qualche istante, per chiedere se funzionasse la traduzione simultanea, dopo aver, evidentemente, avvertito qualche problema nell’in cuffia. ““, ha detto poi sorridendo con una battuta in inglese, prima di proseguire nella sua lingua la risposta alla domanda, che riguardava il ruolo dell’Italia nella ricostruzione dell’Ucraina. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Io con la Juke ibrida non ho, mentre una signora su una Golf dietro di me si perde ben ... Piacciono i nottolini per volumee clima: più intuitivi dei comandi touch di alcune rivali. E ...Zelensky e la battuta in conferenza stampa dopo alcunicon l': 'Sono i russi...'. Dopo le dichiarazioni congiunte, si è concluso con due domande l'incontro con la stampa della premier Giorgia Meloni e del presidente ucraino Volodymyr ...... standard che consente l'abbinamento senzacon praticamente tutti gli smartphone; il chip ...QCY Melobuds HT05 sono dotati di un driver dinamico ad alte performance da 10mm in LCP (...

Problemi di audio durante la conferenza stampa, Zelensky scherza: “Sono i russi…” Il Fatto Quotidiano

La soundbar Samsung HW-S50B/ZF, con 430W di potenza e subwoofer, è una delle migliori per rapporto qualità prezzo grazie all'offerta in corso su Amazon.