Probabili formazioni Spezia-Milan | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi De Ketelaere e la chance dal 1??

Leggi su oasport

(Di sabato 13 maggio 2023) La 35esima giornata di Serie A proseguirà anche quest’oggi sabato 13 maggio. Diverse le sfide in programma, ben tre, ma ci concentreremo maggiormente su quella delle 18.00 che si giocherà allo Stadio Alberto Picco. Ad affrontarsi infatti, saranno lodi mister Leonardo Semplici e ildi Stefano Pioli. Un incontro di fondamentale importanza sia da una parte che dall’altra del campo. Un match delicato ma per differenti motivi. I padroni di casa, 18esimi in classifica con appena 27 punti, sarebbero attualmente retrocessi. La corsa senza sosta del Verona nell’ultimo periodo e le brusche frenate dei liguri, hanno portato gli uomini di Semplici a essere risucchiati nella zona più calda della graduatoria, quella che vale la B. Tenteranno di tutto per invertire un trend che non li vede trionfare dal 10 marzo (2-1 contro l’Inter). Ma occhio anche al ...