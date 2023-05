Probabili formazioni Inter-Sassuolo | chi è l’arbitro | assenti | squalificati | ballottaggi

Leggi su oasport

(Di sabato 13 maggio 2023)sarà il pezzo forte del sabato della trentacinquesima giornata di serie A allo stadio San Siro.della partita sarà Matteo Marcenaro, trentenne della sezione di Genova; gli assistenti saranno Luigi Rossi e Giuseppe Perrotti, mentre il ruolo di quarto ufficiale verrà ricoperto da Davide Massa. Al Var la coppia composta da Antonio Di Martino e Federico La Penna. Per Marcenaro sarà la quattordicesima partita in serie A della sua carriera da arbitro. Nessun precedente con i nerazzurri, che lo avranno di fronte per la prima volta. Neroverdi che invece sono al quarto match sotto la sua direzione: la prima volta fu un pari contro l’Udinese nella trentaseiesima giornata dello scorso campionato, in questa stagione invece sono arrivate nell’ordine sconfitta e vittoria, curiosamente sempre contro l’Atalanta. I nerazzurri ...