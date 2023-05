Primavera Frosinone-Atalanta 1-2

Leggi su seriea24

(Di sabato 13 maggio 2023) Nella 31ª giornata del campionato1 TIM 2022-2023 “Trofeo Giacinto Facchetti” arriva un importantissimo successo sulal Centro Sportivo di Ferentino: i nerazzurri di mister Bosi vincono 2-1 grazie alle reti di Vlahovi? e Colombo (in copertina nella foto di repertorio), ottenendo così la seconda vittoria consecutiva e raggiungendo quota 38 punti. Avvio equilibrato, il primo squillo al 18? con un gran sinistro dalla lunga distanza di Muhameti che sfiora il palo. La risposta dei padroni di casa al 22? con la girata di Bouabre fuori di poco. Al 27? ci prova Vavassori: conclusione alta. Quindi alla mezzora Moncina non trova la porta di testa. Al 38? funziona la pressione alta dei nerazzurri con Vavassori che recupera palla nell’area avversaria, Regonesi centra per Vlahovi? che non trova la deviazione vincente. Al 45? Falleni gira in rete ...