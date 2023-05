Prigozhin contro il Capo di stato maggiore russo | «Gerasimov? Una m***a al comando»

Leggi su open.online

(Di sabato 13 maggio 2023) Continua la battaglia su due binari paralleli del leader del gruppo Wagner. Da una parte gli scontri al fronte a Bakhmut, dove la compagnia di mercenari è impegnata da mesi in un «conflitto tritacarne» con le forze ucraine, intenzionate a logorare i nemici e non cedere neanche un metro senza combattere. Dall’altra, quella alla linea dirussa, con i ripetuti attacchi al ministro della DifesaSergei Shoigu reo, secondo Yevgeny, di non dargli il rifornimento di munizioni e armi necessario a limitare le perdite e sopraffare il nemico. Dopo aver minacciato il ritiro da Bakhmut, orasi scagliaValerijdigenerale delle Forze armate russe. «Ho letto un articolo di un ...