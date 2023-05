Premier League LIVE | pari in Leeds-Newcastle Tottenham sotto | Manchester United avanti

(Di sabato 13 maggio 2023) Manca sempre di meno alla fine della, la giornata 36 regala sfide che mettono in palio punti importanti, per l'Europa e per...

LEEDS (INGHILTERRA) - Il Newcastle è pienamente in corsa per un piazzamento Champions in, anche se il pareggio di oggi (sabato) in casa del Leeds (2 - 2) ne ha frenato la corsa. Non è bastata la doppietta di Wilson ai Magpies di Eddie Howe , che nel recupero della partita è ...La capolista delladomenica affronterà una trasferta cruciale contro l'Everton, in pericolo retrocessione, tre giorni prima di ospitare il Real Madrid nella gara di ritorno della ...Il Newcastle pareggia 2 - 2 in casa del Leeds nel match valido per la 35ª giornata di2022/2023. Mister Howe può vedere il bicchiere mezzo pieno dopo che i suoi ragazzi sono andati sotto dopo 7 minuti con il gol di Ayling e hanno rischiato di subire il 2 - 0 su rigore ...

Ibanez piace in Premier League: diversi club hanno mandato osservatori per seguirlo da vicino Voce Giallo Rossa

L’allenatore del Newcastle, Eddie Howe, è stato aggredito davanti alla panchina da un invasore di campo: attimi di follia nel finale della ...La sfida di Premier League è finita 2-2. Bamford ha sbagliato un calcio di rigore e Firpo è stato espulso nel finale.