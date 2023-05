Premier League LIVE | pari in Leeds-Newcastle Poi Tottenham | Chelsea e Manchester United

(Di sabato 13 maggio 2023) Manca sempre di meno alla fine della, la giornata 36 regala sfide che mettono in palio punti importanti, per l'Europa e per...

La capolista delladomenica affronterà una trasferta cruciale contro l'Everton, in pericolo retrocessione, tre giorni prima di ospitare il Real Madrid nella gara di ritorno della ...Arsenal - Brighton è una partita valida per la trentaseiesima giornata die si gioca domenica alle 17:30: tv, formazioni, pronostici. Fare en plein nelle tre gare che sono rimaste da giocare e sperare in un miracolo. Non resta altro da fare all' Arsenal dopo ...Nelle ultime due circostanze in cui si è giocato all'Emirates, lo scorso anno ine quest'anno inCup, è stata la squadra di De Zerbi a vincere (2 - 1 e 3 - 1). Il successo ...

Ibanez piace in Premier League: diversi club hanno mandato osservatori per seguirlo da vicino Voce Giallo Rossa

Svolta storica in Premier League dove, per la prima volta nel calcio, in Leicester-Liverpool di lunedì sera saranno trasmessi gli audio tra arbitro e VAR. Lo ha deciso l'ex direttore di gara Howard We ...