Premier League LIVE | Leeds-Newcastle in campo Poi Tottenham | Chelsea e Manchester United

(Di sabato 13 maggio 2023) Manca sempre di meno alla fine della, la giornata 36 regala sfide che mettono in palio punti importanti, per l'Europa e per...

Nelle ultime due circostanze in cui si è giocato all'Emirates, lo scorso anno ine quest'anno inCup, è stata la squadra di De Zerbi a vincere (2 - 1 e 3 - 1). Il successo ...Pancia piena mai. Dopo aver conquistato la vetta della, il Manchester City non ha la minima intenzione di abbandonarla. Oltre al punto di vantaggio sull'Arsenal inseguitrice, la squadra di Guardiola ha anche una partita in meno all'attivo (...In Russia 2 - 1 dell'Ural sull'Orenburg per la. In Italia già disputati alcuni incontri del Campionato Primavera . Nell'1 troviamo il 2 - 1 casalingo della Juventus sul Napoli e dell'...

Premier League, Bundesliga e Ligue 1, le partite del weekend Sky Sport

La Premier League apre alla rivoluzione radicale ed è stata indicata la gara in cui la novità farà il suo esordio. A trainare verso il cambio di passo è il capo dei direttori di gara in Premier League ...Per la 36ª giornata di Premier League segui in Diretta LIVE Leeds-Newcastle in programma sabato 13 maggio alle 13:30 ...