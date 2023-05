Precipita con l’auto nel canale e si salva aggrappandosi a una grata | l’intervento dei vigili del fuoco – Il video

(Di sabato 13 maggio 2023) È stato trovato con un principio di ipotermia l’uomo che la scorsa notte è finito con la propria auto nelCellina-Meduna a Barbeano, in provincia di Pordenone. L’uomo, un 34enne della zona, stava tornando a casa dal lavoro quando ha sbagliato strada ed è finito su un terreno sterrato in mezzo ai campi. Dopo cheè piombata nel, l’uomo è stato trascinato dalla corrente per circa 500 metri. Salvo poi riuscire ad aggrapparsi a unae chiamare il padre, che a sua volta ha allertato i soccorsi. Fondamentaledeidel, che sono riusciti a recuperare il 34enne e affidarlo al personale sanitario. Quando è stato portato all’ospedale di Pordenone, l’uomo era cosciente ma mostrava i primi segni di uno stato di ipotermia. La sua ...

È stato trovato con un principio di ipotermia l'uomo che la scorsa notte è finito con la propria auto nel canale Cellina - Meduna a Barbeano, in provincia di Pordenone. L'uomo, un 34enne della zona, stava tornando a casa dal lavoro quando ha sbagliato strada ed è finito su un ...

La statunitense ha battuto agli Internazionali d'Italia la connazionale Pegula, numero 3 del mondo: «Sapevo che seguendo il mio percorso avrei ricomposto i pezzi della carriera»