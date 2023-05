Poule Scudetto | Milan-Roma Femminile 2-2 | pareggio amaro | LIVE News

Inizia domani il cammino nellaper il Catania. Come prevedibile stadio Massimino pienissimo e il club ha deciso di tenere aperti i botteghini anche domenica prima della partita contro il Sorrento. Questa la nota: ...Quando indossi la maglia del Sorrento devi sempre onorarla come questi ragazzi hanno fatto fin dal primo giorno e quindi giocheremo al massimo questa. Sarà bello confrontarsi con un'...Il tecnico del Catania, Giovanni Ferraro ha presentato la partita di domani contro il Sorrento al Massimino prima tappa della: "Inizia questa competizione e affronteremo il Sorrento, che è una squadra forte, nel migliore dei modi anche se qualcuno dei miei ragazzi non è a disposizione per infortunio. Noi ...

Poule Scudetto: poker Inter sulla Fiorentina, 2-2 spettacolo in Milan-Roma Tuttosport

Sabato ricco per la Serie A del campionato femminile. In campo quest'oggi Inter-Fiorentina e Roma-Milan per la Poule Scudetto. Il tabellone di giornata verrà completata nella giornata di domani, alle ...Le parole di mister Ferraro alla vigilia della partita contro il Sorrento. «Emozionante affrontare questa nuova avventura».