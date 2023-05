Poule Scudetto | Milan-Roma Femminile | 1-0 | fine primo tempo | LIVE News

Il tecnico del Catania, Giovanni Ferraro ha presentato la partita di domani contro il Sorrento al Massimino prima tappa della: "Inizia questa competizione e affronteremo il Sorrento, che è una squadra forte, nel migliore dei modi anche se qualcuno dei miei ragazzi non è a disposizione per infortunio. Noi ...Laripartirà sabato con Inter - Fiorentina e Milan - Roma, mentre lasalvezza sarà animata da Pomigliano - Sassuolo e Parma - Como, due gare che le compagini di casa dovranno ...C'è Macerata allo stadio di Serravalle e la doppia sfida è valevole per la vetta del girone A . Gli Angels e San Marino sono a 8 vittorie e 0 sconfitte, entrambe già qualificate alla. Si gioca domani, sabato 13 maggio, alle 15 e alle 19. Un doubleheader con tanti motivi d'interesse, anche al di là della mera classifica finale. Gli ex, innanzitutto, col passaggio di ...

Poule Scudetto, Milan-Roma Femminile: 1-0, gol di Soffia! | LIVE News Pianeta Milan

Al Vismara le giallorosse scendono in campo per la prima volta da campionesse d'Italia. Ampio turnover per Spugna. Sblocca il risultato Soffia, ma andava espulsa ...Prima vittoria, e che vittoria, per l'Inter Women di Rita Guarino nella Poule Scudetto della Serie A Femminile: a Sesto San Giovanni, le nerazzurre hanno schiantato la Fiorentina con un ...