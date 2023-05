Ponza Servizi anti-bracconaggio | rinvenute cartucce sottoposte a sequestro

(Di sabato 13 maggio 2023)– Nel corso di mirati, i militari della locale Stazione Carabinieri hanno rinvenuto in quelle località Montecoro e Tre Venti, opportunamente occultate all’interno di sacchetti di plastica interrati, 385(di cui nr. 57 cal. 20 e nr. 238 cal. 12), inesplose ed in ottimo stato, successivamentea carico L'articolo Temporeale Quotidiano.

...fine fanno però gli introiti della tassa di sbarco Daa Ventotene, sbarcare sulle isole costerà un euro in più. La tariffa applicata sui biglietti del traghetto Vengono reinvestiti nei......fine fanno però gli introiti della tassa di sbarco Daa Ventotene, sbarcare sulle isole costerà un euro in più. La tariffa applicata sui biglietti del traghetto Vengono reinvestiti nei...

BANDIERA BLU: 8 IN PROVINCIA DI LATINA, ECLUSE PONZA E ... Latina Tu

Ponza, nel corso di mirati servizi antibracconaggio, i militari della locale Stazione CC hanno rinvenuto in quelle località Montecoro e Tre Venti, opportunamente occultate all’interno di sacchetti di ...Numerosa partecipazione, lo scorso fine settimana a Ponzano Monferrato, per la rassegna “Bon Vivre in Giardino”, promossa da Comune e proloco nell’ambito della XVII edizione di Golosaria. Un ricco pro ...