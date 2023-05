Ponticelli | maltratta il padre | arrestato 50enne

(Di sabato 13 maggio 2023)ilper futili motivi bandendo un coltello. Non era la prima volta che accadevail. Ieri mattina gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale erano impegnati in un servizio di controllo del territorio. Su disposizione della centrale operativa sono intervenuti in via Al Chiaro di Luna per una lite in strada. Sul posto, i poliziotti hanno notato un uomo che, brandendo un coltello, stava strattonando una persona anziana facendola cadere a terra per poi allontanarsi alla loro vista e rientrare nella propria abitazione. Gli operatori lo hanno raggiunto, bloccandolo e disarmandolo con difficoltà. Hanno, inoltre, accertato che lo stesso era il figlio del signore anziano che aveva aggredito, come in altre occasioni, per futili ...

PONTICELLI. Maltratta il padre e lo minaccia con un coltello, arrestato Appia News

We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...