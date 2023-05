Pogba può far vincere l’Europa League alla Juventus | i tifosi sognano in grande

- 'Sta crescendo, di condizione, ha fatto 25 minuti bene. Quando le partite diventano vicino ... Dobbiamo essere bravi a fare il massimo di quanto siraccogliere'. FUTURO - 'Quando parlerà con ...insieme alla condizione non ritrova solo la Juve: così siriprendere la FranciaNell'esibire world - wide le nuove divise per la prossima stagione, la Juventus ha utilizzato come uomo ..."Non sidiscutere, stasera ha fatto anche meglio di domenica - spiega Allegri in conferenza stampa - . La partita si è spostata nella metà campo avversaria: lui in quelle situazioni tiene ...

Juve, finalmente lampi di Pogba: può diventare l’uomo di coppa, anche se l’autonomia è limitata La Stampa