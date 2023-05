Playout Serie C 2022 23 | il Messina si salva sul finale | la Gelbison retrocede in Serie D

(Di sabato 13 maggio 2023) Ilvince sulcontro la, termina 1-0 al Franco Scoglio. E’ la squadra Siciliana arsi dalla retrocessione, i campani invece salutano la Lega Pro per un triste ritorno tra i dilettanti. Prestazione equilibrata da parte delle due formazioni: è il sesto minuto di gioco quando Cargnelutti ci prova sul cross di Tumminello, colpendo di testa ma mandando di poco alto sulla traversa. I padroni di casa ci tentano invece al 21esimo con Ferrini, il difensore numero 15 conclude dal limite trovando però la grande opposizione di D’Agostino. Nella ripresa i ritmi non cambiano, due occasioni eclatanti lasciano l’amaro in bocca: è il 56esimo quando Tumminello mette un cross in mezzo, Fornito ci prova dalla distanza ma Fumagalli mette in angolo. Per i padroni di casa è invece Curiale a sprecare una ...

Dopo le promozioni in Serie A di Frosinone e Genoa in cadetteria è tempo di ... per la squadra di Castori ci sarebbe l’ultima spiaggia dei playout. Se il Perugia non dovesse vincere il Brescia ...La sconfitta per 1-0 subita in casa contro il Parma condanna la Spal alla matematica retrocessione in serie C, ad una giornata dalla fine della stagione regolare di serie B. (ANSA) ...