Playoff Nba | Lakers eliminano Warriors | i campioni k o

(Di sabato 13 maggio 2023) (Adnkronos) – I Los Angelesbattono 122-101 in gara-6 iin carica dei Golden Stateeliminandoli per 4-2 nella serie di semifinale della Wastern Conference deiNba e ora sfideranno i Denver Nuggets nella finale ad Ovest. Ipartono forte salendo subito sul 27-10 nel primo quarto, ma Golden State ritorna a contatto sul -5 già al primo riposo lungo. I padroni di casa però mantengono il controllo delle operazioni per il resto della partita, toccando il massimo vantaggio sul +19 nel terzo quarto e scollinando oltre le 20 lunghezze nel quarto periodo, senza mai dare una vera chance aiin carica, che abbandonano così la loro difesa del titolo e dicono forse addio alla loro dinastia. LeBron James spende il primo ‘gettone da 30’ della sua ...

...Denver I Los Angeles Lakers battono 122 - 101 in gara - 6 i campioni in carica dei Golden State Warriors eliminandoli per 4 - 2 nella serie di semifinale della Wastern Conference deie ...Con LeBron - insieme i due cestisti più influenti della storia recente - si è trattato del quinto confronto in una serie dei, dopo le quattro finaliconsecutive tra il 2015 e il 2018, ...La stagione dei campioniin carica non è stata facile, e anche se Curry e compagni sono saliti nettamente di livello nei, la corsa di Golden State è finita al secondo turno con la sconfitta 4 - 2 nella serie ...

I Lakers spazzano via i Warriors: in finale a Ovest. A Est Miami elimina New York La Gazzetta dello Sport

(Adnkronos) – I Los Angeles Lakers battono 122-101 in gara-6 i campioni in carica dei Golden State Warriors eliminandoli per 4-2 nella serie di semifinale della Wastern Conference dei playoff Nba e or ...Miami, 13 mag. – (Adnkronos) – Per la decima volta nella loro storia, la settima da quando in panchina siede Erik Spoelstra e la terza nelle ultime quattro stagioni, i Miami Heat sono di nuovo alle fi ...