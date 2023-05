Pistoia | scontro scooter-furgone | morto 47enne

(Di sabato 13 maggio 2023) Firenze, 13 mag. - (Adnkronos) - Un uomo di 47 anni ènella tarda serata di ieri, venerdì 12 maggio, per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a, in località Bottegone, alla periferia sud della città. Ilera in sella al suoche, per cause in corso di accertamento, sarebbe andato a sbattere contro un furgoncino che era parcheggiato a lato della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Bottegone, che dista un centinaio di metri dal luogo dell'incidente, un'automedica, una pattuglia della polizia municipale e una volante della polizia. La zona è stata transennata per consentire i soccorsi, ma i tentativi di rianimare ilsono stati vani e l'uomo èsul posto.

Un uomo di 47 anni è morto nella tarda serata di ieri, venerdì 12 maggio, per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a Pistoia, in località Bottegone, alla periferia sud della città. Il 47enne era in sella al suo scooter che, per cause in corso di accertamento, sarebbe andato a sbattere contro un furgoncino che era parcheggiato a lato della carreggiata.

(Adnkronos) – Un uomo di 47 anni è morto nella tarda serata di ieri, venerdì 12 maggio, per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a Pistoia, in località Bottegone, alla periferia sud della città.