Pistoia | incidente stradale | muore operaio 47enne in moto contro un furgone in sosta

(Di sabato 13 maggio 2023) Si chiamava Vito Cantarella, aveva 47 anni ed era residente a Bottegone: è morto nella tarda serata di ieri, intorno alle 21,40 di venerdì 12 maggio 2023, per le ferite riportate in unavvenuto a, in via Ferdinando anti, a Bottegone

Pistoia, incidente mortale a Bottegone: perde la vita un 47enne LA NAZIONE

