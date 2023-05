Piove a Roma | rinviato l’inizio di giornata agli Internazionali d’Italia 2023

(Di sabato 13 maggio 2023) Arriva la pioggia al Foro Italico di, e promette anche di non fermarsi per parecchio tempo se andiamo a guardare i prossimi giorni. Glisubiscono subito un rinvio degli incontri, che sono programmati a partire dalle ore 11:00. Va ricordato che oggi saranno impegnati, tempo permettendo, quattro azzurri: Lorenzo Sonego come terzo match sul Centrale con il giapponese Yoshihito Nishioka, Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi, nel confronto che ne chiude il programma, Marco Cecchinato sul Grandstand, opposto allo spagnolo Roberto Bautista Agut. Previsti anche i debutti di Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev; il murciano, in particolare, diventerà numero 1 del mondo già solo mettendo piede in campo e giocando il primo 15 contro il connazionale Albert Ramos-Vinolas. Il primo rinvio porta alle 11:30, ...

Attesissima la gara del serale tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi: ecco gli italiani che oggi scenderanno in campo agli Internazionali di Tennis