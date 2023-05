Piombino | cane pitbull cade nella scogliera Salvato dai vigili del fuoco

(Di sabato 13 maggio 2023) L'animale, di due anni, era cadutosottostante in via del Popolo e, grazie alla fitta vegetazione, non aveva riportato nessuna ferita

L’animale, di due anni, era caduto nella scogliera sottostante in via del Popolo e, grazie alla fitta vegetazione, non aveva riportato nessuna ferita ...I vigili del fuoco hanno salvato in piena notte un cane caduto in una scogliera. È successo a Piombino, vicino a piazza Bovio, alle 3 di oggi, sabato 13 ...