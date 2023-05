Pioli ne cambia uno per reparto | Milan così contro lo Spezia

Oggi alle 18 al Picco il Milan sfida lo Spezia. Ecco la probabile formazione di: tranne Maignan, un cambio per reparto per i rossoneri rispetto ...Inter - Sassuolo, le formazioni: Inzaghi nesette rispetto al derby Ci sarà tanto turnover, ... DAZN) L'altra gara calda del sabato è quella di La Spezia , dove il Milan dicercherà 3 ...Con tre punti a La Spezia,avvicinerebbe ancor di più Sarri. Anche nerazzurri e giallorossi vorranno sfruttare questo passo falso, nelle gare con Salernitana e Bologna . Ma vediamo come...

Milan, con lo Spezia Pioli cambia: altra chance per Origi e CDK - Sportmediaset Sport Mediaset

Il “Picco” di La Spezia si è sempre rivelato come un campo difficile per il Milan. Ecco perché domani pomeriggio alle ore 18:00 i rossoneri dovranno scendere in campo senza sottovalutare un avversario ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...