Pioli | “Leao contro l’Inter dovrebbe esserci”

(Di sabato 13 maggio 2023) La sconfitta del Milanlo Spezia è pesante da tutti i punti di vista. Pesante per il campionato perché adessoche è quarta può involarsi a +5 e anche la Roma può raggiungere il Milan. Pesante perché perdere in questo modo prima di un ritorno di semifinale di Champions League è difficile da gestire. Pesante perché sembra arrivato molto male il Milan in questo finale di stagione. Prima e dopo il match del “Picco” però, Stefanoha cercato in qualche modo di tirare su il morale dei suoi, dando nuove speranze per il passaggio del turno in Europa, parlando di Rafael. Il portoghese si era fatto male dopo pochi minuti nella partitala Lazio, ha salto l’andata di Champions, ma oggiha detto: ...

Ma se ci sarà davvero, e se sarà quello vero, il Milan può provare a sfidare la logica. Poi, però, per favore, nessuno dica cheha trovato la chiave. @GianniVisnadi...sugli uomini diè altissima, specialmente dopo il pari della Lazio e la sconfitta dell'Atalanta. Il tecnico emiliano, però, dovrà fare a meno di diversi pezzi da novanta: se Rafaelè ......- over perché privi per infortunio dei vari, Bennacer , Messias e Krunic , pagano le scorie dell'euroderby e la maggiore determinazione degli 'Aquilotti'. Spezia - Milan, l'analisi di. ...

Leao tornerà in campo contro l'Inter Pioli fa chiarezza Milan News

La sconfitta contro lo Spezia crea molti problemi a Pioli, che però ha una speranza per la semifinale di Champions: il ritorno di Leao.Infine sugli infortuni di Leao e altri big: "Non averli in queste sfide di alto livello ti toglie qualcosa, ma dobbiamo tornare ai nostri livelli e non giocare sottotono. Stiamo facendo di tutto per ...