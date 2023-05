Occhi sull'Internon fa giri di parole. Nella sua testa, in quella dei giocatori e in quella dei dirigenti c'è la Champions League. La sfida di ritorno contro l'Inter. Si parte da 2 - 0 per ...LA PARTITA -fa poco turnover per l'occasione e peraltro forzato per le assenze di Bennacer ... Ci. Al 75' dagli sviluppi di un corner Amian trova il palo, Wisniewski è il più rapido di ...soprattutto ne esce malissimo. Ha mandato in campo i migliori a disposizione: tra i titolari, ... Spezia ciLo Spezia ha giocato una partita attenta, concreta, coraggiosa. Semplici non si ...

Pioli ci crede: "Oggi male, ma se giochiamo da Milan possiamo ribaltare l'Inter. E se Leao sta bene..." La Gazzetta dello Sport

L'allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo la sconfitta del "suo" Milan contro lo Spezia allenato da Leonardo Semplici.Stefano Pioli, tecnico rossonero, si è così espresso a DAZN nel post Spezia-Milan: "Partita già vista Ci è mancata continuità durante la gara, ...