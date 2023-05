Picchia la moglie davanti ai figli minori | allontanato 48enne

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata di ieri, a seguito di attività d’indagine coordinata dalla procura della Repubblica di Benevento, i Carabinieri della Stazione di Montecalvo Irpino (AV) hanno dato esecuzione alla misura cautelare dell’allontanamento urgente dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Benevento nei confronti di un quarantottenne del luogo, ritenuto gravemente indiziato dei delitti di maltrattamenti contro familiari. Le indagini consentivano di acquisire gravi indizi in ordine alle seguenti circostanze: l’uomo, in più occasioni, con condotte abituali, vessatorie ed aggressive, maltrattava la coniuge minacciandola di morte, rivolgendole frasi denigratorie, sminuendola nel suo ruolo di madre,ndola nell’abitazione coniugale, ...