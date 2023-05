“Piazza Pacca | la confusione dell’amministrazione Mastella” | la nota del Pd sannita

(Di sabato 13 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Siamo un po’ confusi dal comportamento. Prima la maggioranza mastelliana ha presentato un progetto per “riqualificare”Cardinalcon un parcheggio ed un prefabbricato. Poi, iniziati i lavori e scavando, sono emersi i resti medievali dell’antica Benevento. Quando la capogruppo del PD Floriana Fioretti ha fattore che quei ritrovamenti erano preziosi e che se ne conosceva da tempo l’esistenza, il consigliere Capuano ci ha spiegato che “Cardinal, non è stata mai un sito dove esistevano preesistenze”. Nel giro di poche ore dalle sfortunate dichiarazioni di Capuano, la Soprintendenza ha fatto sapere che in quellaerano appena state trovate preziose “preesistenze”. ...

Benevento . 'La narrazione secondo cui l'amministrazione sarebbe caduta dal pero sul ritrovamento dei reperti archeologici inCardinalè una bufala. Siamo consapevoli del tesoro che abita il sottosuolo cittadino, al netto dello stuolo di emeriti docenti di archeologia e storia antica che mimetizzano la polemica ...'La narrazione secondo cui l'amministrazione sarebbe caduta dal pero sul ritrovamento dei reperti archeologici inCardinalè una bufala. Siamo consapevoli del tesoro che abita il sottosuolo cittadino, al netto dello stuolo di emeriti docenti di archeologia e storia antica che mimetizzano la polemica ...Considerato che l'approssimarsi della stagione estiva, ma soprattutto la recente apertura degli svariati cantieri soprattutto in centro città (zona Arco Traiano,, ecc.) e l'apertura di ...

Piazza Pacca, nuovi resti: pavimento in mosaico e un rifugio antiaereo ilmattino.it

In quanto alle preesistenze emerse in piazza Cardinal Pacca, prosegue il lavoro degli archeologi, per ora sarebbero venuti alla luce reperti che vanno dall’età medioevale all’età moderna, dice il funz ...In quanto alle preesistenze emerse in piazza Cardinal Pacca, prosegue il lavoro degli archeologi, per ora sarebbero venuti alla luce reperti che vanno dall’età medioevale all’età moderna, dice il funz ...