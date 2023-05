Piazza Pacca | Altrabenevento insiste | “La Soprintendenza deve scavare sotto lo strato superficiale”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota di Gabriele Corona, esponente del movimento “Altra Benevento è possibile”: L’assessore Francesco De Pierro e il consigliere comunale Antonio Picariello rispondono piccati ad Altra Benevento, senza citarci, ovviamente, perché abbiamo ricordato che inCardinale(Santa Maria) oltre la chiesa di San Pietro con il convento medioevale, c’erano edifici e terme romane, una parte del Foro, la chiesa di Santo Stefano costruita, probabilmente, sui resti del tempio di Iside Pelagia, com’è accaduto in altre città. De Pierro e Picariello ci definiscono “emeriti docenti di archeologia e storia antica che mimetizzano la polemica politica in trattati pseudo-scientifici” ma il realtà, noi che per molti anni ci siamo occupati professionalmente di turismo e cultura e conosciamo un po’ di storia di ...