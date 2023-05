Peste suina africana | torna l' allarme in Italia Lollobrigida | ' Non si può nascondere'

(Di sabato 13 maggio 2023) 'La criticità che non è daè lache rischia di mettere in ginocchio un intero settore con il pericolo di abbattere migliaia di maiali': così il ministro dell'...

'La criticità che non è da nascondere è laafricana che rischia di mettere in ginocchio un intero settore con il pericolo di abbattere migliaia di maiali': così il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle ......appello agli Stati dell'Unione Europea chiedendo misure straordinarie per evitare l'accesso dei cinghiali al cibo e ridurne del numero di capi per limitare il rischio di diffusione della...Alla presenza del commissario all'emergenzaafricana, Caputo, il ministro ha parlato del coraggio di intervenire per ridurre le specie dei cinghiali: 'L'abbattimento selettivo non è ...

Peste suina a Roma, è allarme: due cinghiali positivi ai test. E scatta il piano delle Asl ilmessaggero.it

Due nuovi casi di peste suina africana a Roma sono stati registrati su due carcasse di cinghiali al parco dell'Insugherata e a Casal del Marmo. A lanciare l'allarme Coldiretti Lazio: "La situazione è ..."