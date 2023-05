Peste suina a Roma | torna l’incubo | due cinghiali positivi al virus

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 13 maggio 2023)l’allarme, dopo il ritrovamento di due carcasse al Parco dell’Insughereta e nell’area boschiva di Casal del Marmo. Da accertamenti dell’Asl è risultato che entrambi sonoalla Psa.così la paura, perché la malattia mortale si trasmette non solo tra i, ma anche tra le altre specie di suini, per quanto non sia trasmissibile all’uomo. Dopo sette mesidellaForse si pensava che il problema fosse ormai superato, visto che l’ultimo caso risaliva a settembre scorso. Sette mesi senza che si riscontrassero altri animali affetti dalaltamente contagioso il cui primo caso arisale a maggio ...