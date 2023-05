Dopo colazione, arrivavamo in palestra e ci mettevamo in fila'. Dopo il verdetto della bilancia, spiega Basta, si capiva come sarebbe stato il resto della giornata: 'Quando Olga ci pesava, ...Dopo colazione, arrivavamo in palestra e ci mettevamo in fila. Dopo il verdetto della bilancia, spiega Basta, si capiva come sarebbe stato il resto della giornata: "Quando Olga ci pesava, ...Dopo colazione, arrivavamo in palestra e ci mettevamo in fila'. Dopo il verdetto della bilancia, spiega Basta, si capiva come sarebbe stato il resto della giornata: 'Quando Olga ci pesava, ...

"Pesate nude e senza forcine". La ct Maccarani: "Ma io fiduciosa" ilGiornale.it

Processo sui preunti maltrattamenti all'Accademia nazionale di ginnastica ritmica di Desio. Sul banco degli imputati l'allora direttore, oggi solo coach Emanuela Maccarani e la vice Olga Tishina ...Udienza davanti al giudice sportivo sulle contestazioni all’allenatrice Emanuela Maccarani. L’ex atleta Anna Basta conferma le accuse, l’azzurra Agnese Duranti difende la tecnica: “Nessuna aggressione ...